SAN BENEDETTO – È terminata la stagione calcistica regolare 2020-2021 e domenica prossima alle 17.30 inizieranno le prime gare play off. La Sambenedettese giocherà a Matelica.

Speriamo durino a lungo (con la Samb avanti nei play off) le dirette della nostra web-tv che hanno come capofila Scienziati nel Pallone. Una trasmissione che sta avendo un successo oltre le nostre più ottimistiche previsioni. Grazie anche alle repliche del mercoledì e venerdì su 7Gold.

Possiamo ben dire che ha raggiunto, nella stagione che volge al termine, un numero di web spettatori mai avuti nemmeno dalle storiche trasmissioni sportive di Teleriviera e di Tvrs negli anni ottanta-novanta. Proprio su Tvrs, Mimmo Minuto, Maurizio Compagnoni e Alberto De Angelis, nei primi anni novanta, mi affidarono la conduzione di una delle ultime trasmissioni, alla vigilia di lunghi anni di dilettantismo della Samb Calcio.

Non sono a conoscenza dell’Auditel di quegli anni mentre adesso sì, e posso tranquillamente affermare che oggi l’eco, grazie a internet, ai computer e agli smartfone, è nettamente superiore a quello di una volta. Una bella notizia che mi sento di condividere con le migliaia di persone che ci hanno seguito e che continueranno a seguirci.

Con la variante, rispetto agli novanta, che oggi possiamo essere seguiti da tutto il mondo come hanno testimoniato i messaggi in diretta arrivati dal Canada, dagli Stati Uniti, dall’Asia e dall’Europa. Ringrazio tutti, in particolare alcuni web spettatori critici nei nostri riguardi: sono molto attenti anche ai piccoli dettagli per cui li riteniamo utilissimi alla nostra crescita. Ci stanno aiutando a migliorarci.

Ne approfittiamo per comunicarvi di nuovo l’iban per le donazioni intestato al team manager rossoblu, NAZARIO PIGNOTTI. Ecco l’iban:

IT86E 60810 51382 09953309974

