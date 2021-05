Matteo Terenzi ha conquistato un primo posto assoluto e un altro nella categoria Under 21 Laser standard olimpico, mentre Sofia Paradisi si è piazzata quarta assoluta e prima donna Under 19 classe Laser radial olimpico

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Circolo Nautico Sambenedettese trionfa alla Regata regionale di vela svoltasi a Porto San Giorgio, che ha visto la partecipazione di ben 56 regatanti. Matteo Terenzi è stato tra i più bravi in assoluto, con due primi posti di giornata (un primo assoluto e un altro nella categoria Under 21 Laser standard olimpico), mentre Sofia Paradisi si è piazzata quarta assoluta e prima donna Under 19 classe Laser radial olimpico.

Ottimi i piazzamenti anche del resto della squadra sambenedettese, con Chiara Laurenzi, Alessandro Pieroni e Enrico Ciaralli nella classe Laser radial, Tommaso Faenza, Chirill Vagnoni e Riccardo Caserta nella categoria Laser 4.7. Ha contribuito alle affermazioni della squadra del Cns anche Francesca Frazza, velista del lago di Garda, terza assoluta Laser radial, che ha gareggiato però con i colori del Circolo Nautico Peschiera del Garda.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questa trasferta – ha dichiarato il direttore tecnico del settore vela del Circolo Nautico Sambenedettese, Andrea Patacca – Ma già si pensa alla prossima tappa nazionale che si svolgerà all’Isola d’Elba il 14-15-16 maggio. Vogliamo fare bene anche in quella prestigiosa occasione».

