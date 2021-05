In occasione della festa della mamma, La Box® lancia un’iniziativa di beneficenza per sostenere le attività della Onlus Archè, dal 1991 al fianco di mamme e bambini vulnerabili. Per ogni Box acquistata sarà devoluto un contributo di beneficenza per donare un sorriso anche alle mamme più bisognose.

Da una collaborazione tutta al femminile tra l’organizzatrice di eventi Laura Di Pietrantonio (La Box) e Claudia Gatti (fondatrice di Myclah) nasce un progetto di solidarietà e benessere per le donne. I due e-commerce – nati entrambi come grintosa risposta alla crisi dei settori fashion e food – si sono uniti per creare una collezione dedicata alla festa della mamma in cui cibo e moda si fondono in esperienze regalo originali e solidali.

Per ogni Box venduta sarà devoluto un contributo di beneficenza alla Fondazione Archè nata a Milano nel 1991 su iniziativa di padre Giuseppe Bettoni per rispondere all’emergenza dell’HIV pediatrico. I volontari della Onlus accompagnano bambini e famiglie vulnerabili nella costruzione dell’autonomia sociale, abitativa e lavorativa offrendo servizi di supporto e cura.

“Ci occupiamo da sempre principalmente dei nuclei mamma-bambino. Abbiamo due comunità Mamma-bambino a Milano e una è in fase di apertura a Roma. Promuovere di comprare la Box per la propria mamma pensando di regalare un sorriso anche a una mamma con disagio psichico e sociale può rendere il dono più buono oltre che solidale” spiega Ilaria Quondamatteo, responsabile nazionale dei volontari e dei progetti della Fondazione Archè a San Benedetto del Tronto.

Sono diverse le Box dedicate all’occasione e i professionisti coinvolti che hanno scelto di aderire al progetto donando parte del loro compenso. C’è la Pizza Box di Mirko Petracci, la divertente Torta Box (kit per comporre una torta per la mamma in modo facile e divertente) realizzata con l’Antico Caffè Soriano oppure la “Welcome Spring” che contiene un rituale di benessere che da una notte confortevole e termina in una colazione golosa.

Tutte le Box sono disponibili nel sito www.la-box.shop o www.myclah.com , acquistabili on-line con consegna in tutta Italia ed Europa per portare un sorriso ovunque ci sia una mamma da far felice.

Hanno già scelto di sostenere questo progetto la modella Elena Barolo, Diego Passoni (Radio Deejay), l’imprenditrice Rosa Fanti.

Link diretto alla collezione Festa della Mamma che raccoglie le Box solidali: https://la-box.shop/collections/festa-della-mamma

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.