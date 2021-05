SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “In base ad accordi aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali, il personale di Picenambiente spa non lavora in tre giorni dell’anno che sono il 1° gennaio, il 1° maggio e l’8 dicembre. Pertanto non vengono ritirati i rifiuti differenziati esposti nelle serate precedenti, ovvero 31 dicembre, 30 aprile e 7 dicembre. Il servizio non svolto il 30 aprile sarà recuperato venerdì 7 maggio”.

Così si legge in una nota diffusa dal Comune di San Benedetto il 3 maggio: “Il calendario con le giornate di conferimento per ogni tipologia di rifiuti è disponibile presso l’Ecosportello, aperto nel Municipio di viale del Gasperi il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12,30 e il sabato dalle 10 alle 12. Oppure è consultabile in qualsiasi momento sul sito di Picenambiente o o sul Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti accessibile dal sito del Comune (area tematica Ambiente)”.

