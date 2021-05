MONTEPRANDONE – E’ stata inaugurata ieri, domenica 2 maggio, la nuova area verde attrezzata situata nelle vicinanze della parrocchia Regina Pacis a Centobuchi di Monteprandone.

Di proprietà del Comune, il terreno è stato concesso in comodato d’uso gratuito per cinque anni al gruppo scout Agesci Monteprandone 1 per le attività ludiche, ricreative, religiose e culturali, a servizio di tutti i gruppi parrocchiali.

Lo spazio è stato attrezzato dal gruppo scout, coordinato dai responsabili Marco Spinelli e Rosella D’Ignazi, con panchine, tavoli, armadietti, cestini per i rifiuti realizzati in legno nel rispetto dell’ambiente.

L’area è stata intitolata a Don Andrea Ghetti, presbitero e educatore italiano, noto soprattutto per le sue attività legate allo scautismo dopo la seconda guerra mondiale.

Oltre ai giovani del gruppo, al taglio del nastro, hanno preso parte il sindaco Sergio Loggi, il consigliere con delega all’ambiente Sergio Calvaresi, il viceparroco dell’Unità Pastorale Sacro Cuore-Regina Pacis Don Giuseppe Giudici.

“Grazie ai nostri giovani per aver pensato di creare per tutta la comunità un’area verde attrezzata – ha dichiarato il sindaco Sergio Loggi – chiunque può accedervi, accomodarsi sulle panchine, leggere un libro, ascoltare musica, stare all’aria aperta. Sedute, armadietti e cestini per i rifiuti sono così belli che ho proposto agli scout di realizzarne altri per arredare il tratto di pista ciclabile lungo il fiume Tronto ricadente nel nostro territorio”.