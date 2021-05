SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A distanza di un’altra settimana torniamo a fare il punto della situazione dei contagi da Coronavirus nella nostra provincia.

Ad oggi, alle 9.30 circa del 3 maggio, risultano 292 casi ad Ascoli Piceno. 200 a San Benedetto del Tronto, 72 a Grottammare e 71 a Monteprandone. Numeri in aumento nel capoluogo, rispetto all’ultimo report, e anche a Grottammare. In calo in Riviera e nella località di San Giacomo della Marca.

Tre Comuni a quota zero: Force, Palmiano e Montedinove.

Di seguito la situazione Comune per Comune (persone in quarantena e casi) della nostra provincia tramite i dati forniti dal Servizio Sanità regionale.

