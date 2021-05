La squadra rivierasca allenata da Roncarolo ha ceduto contro la Civitabasket 2017 per 69-65. Domenica 9 maggio c’è in programma l’esordio casalingo con la sfida a porte chiuse con il San Crispino Porto Sant’Elpidio

CIVITANOVA MARCHE – Inizio sfortunato per Grottammare Basketball nel campionato di Promozione con la sconfitta arrivata solo nel finale a Civitanova Marche.

Gara vibrante e combattuta dal primo all’ultimo minuto per i bianco-celesti che pagano l’infortunio occorso a Merlini dopo appena un minuto di gioco. Miglior realizzatore dell’incontro Elia Castorino, classe 2003, autore di 22 punti, 11 punti a segno per Quinzi e 10 per il 2004 Dimarti.

Domenica 9 maggio in programma l’esordio casalingo per i giovanissimi bianco-celesti con la sfida a porte chiuse contro il San Crispino Porto Sant’Elpidio.

Civitabasket 2017 – Grottammare Basketball 69-65

Civitabasket: Ninonà 11, Markovic, Marcantoni 12, Lucci 8, Sabatini 8, Di Matteo 8, Minnucci 5, Soricetti, Bindelli 4, Graziosi 4, Mignani 9, Pecorari. All. Carmenati

Grottammare: Dimarti 10, Castorino 22, Lanciotti 4, Acciarri 7, Di Berardino, Galetti, Consorti 2, Merlini 2, Balmus, Ortu 7, Quinzi 11, Antonini. All. Roncarolo

Parziali: 23-15, 12-10, 13-13, 21-27.

Progressivi: 23-15, 35-25, 48-38, 69-65.

Usciti per 5 falli: Ninonà (Civitabasket); Dimarti, Castorino e Consorti (Grottammare)

Arbitri: Camilletti e Tacconi

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.