MONTEPRANDONE – Sinistro nella serata del 2 maggio.

A Centobuchi, vicino al Centro Pacetti, incidente stradale.

Un’auto si è ribaltata in strada per cause in fase di accertamento.

Sul posto le Forze dell’Ordine per i rilievi con Vigili del Fuoco e 118 per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte.

