Partita buona dei rossoblu, per niente arrendevoli e che hanno sfiorato il gol con D’Angelo nel primo tempo e Angiulli nella ripresa. Gol decisivo a 10′ dalla fine di Della Latta

Padova | Stadio Euganeo ore 15.00 | 38^ giornata serie C Girone B | Padova-Samb

Formazioni:

Padova (4-3-3): Dini, Germano, Rossettini, Pelagatti, Curcio; Hraiec (39′ st Andelkovic), Della Latta, Bifulco(9’st Paponi); Chiricò (17′ st Firenze), Biasci,(9′ st Nicastro) Jelenic (17′ st Hallfredsson). A disp.: Vannucchi, Mandorlini, Santini, Hallfredsson, Andelkovic, Ronaldo, Firenze, Nicastro, Paponi, Pellegatti. Allenatore: Andrea Mandorlini

Samb (4-3-3): Nobile; Scrugli (26′ st Fazzi), D’Ambriosio, Cristini, Trillò (26′ st Di Pasquale), De Ciancio, Angiulli, D’Angelo (10′ st Babic); Botta, Chacon, Lescano. A disp.: Laborda, Fusco, Di Pasquale, Babic, Fazzi, Bacio Terracino, Medori, Goicoechea, Lombardo. Allenatore: Paolo Montero

Arbitro: Franscesco Cosso di Reggio Calabria (Barone/Bahri). Quarto uomo: Daniele Perezoni

NOTE:

Marcatori: 35′ st Della Latta (P)

Ammoniti: Hraiec (P)

Espulsi:

Angoli: 4-2

DIRETTA

PRIMO TEMPO

6′ Azione prolungata del Padova che porta Biasci a colpire a ridosso dalla porta, pala fuori ma si è alzata la bandierina.

9′ Palla di Botta a cercare Lescano, deviata. Arriva D’Angelo che di prima col sinistro sfiora il palo!

11′ Chiricò in percussione evita due uomini prima di venire fermato in area da Cristini. Ancora Chiricò dalal sinistra, atterrato al limite dell’area: punizione da posizione pericolosa per il Padova.

12′ Proprio Chiricò sulla palla: alta.

20′ Percussione di Curcio in area che vince anche un rimpallo, poi sinistro che però è debole e Nobile lo blocca.

27′ Tiro a sorpresa di Angiulli da fuori, Dini in difficoltà la mette in angolo.

31′ Bell’azione di Della Latta che serve Chiricò solo a sinistra, convergenza e gran sinistro fuori di poco.

45′ Finisce qui il primo tempo.

SECONDO TEMPO

2′ Grande inserimento in area di Saber che resiste a D’Ambrosio e poi calcia. Nobile salva!

3′ Angiulli prova la botta a sopresa da punizione ma Dini blocca.

9′ Nel Padova doppio cambio: entrano Paponi e Nicastro per Bifulco e Biasci.

10′ Entra anche Babic nella Samb per Angelo D’Angelo.

15′ ancora Angiulli ci prova da fuori: palla alta.

17′ Altro cambio doppio per il Padova: dentro Firenze e Hallfredsson al posto di Chiricò e Jelenic.

21′ Curcio per Firenze che calcia di prima intenzione: Nobile manda in angolo!

23′ Botta all’indietro per Angiulli che col mancino sfiora il palo!

25′ Paponi in area prova a calciare ma mastica il pallone che comunque arriva a Nicastro che però calcia debole in mano a Nobile.

26′ Fuori Scrugli e Di Pasquale per Fazzi e Trillò nella Samb.

29′ Palla per Firenze che stoppa e tira la volo: alto.

33′ Bella palla di prima in area di Botta per Lescano che da terr calcia verso Dini: parata! Ottima occasione Samb!

35′ Della Latta si libera di due uomini e poi entr ain are ada dove col sinistro batte a incrociare Nobile. GOL DEL PADOVA: 1-0

39′ Fuori Hraiec e dentro Andelkovic nel Padova.

45′ Palla in area per Paponi che calcia col destro sil primo palo, para Nobile senza difficoltà.

45′ 4′ di recupero mentre Lescano di testa batte Dini per il pari ma viene annullato per off side.

45′ + 4 Finisce qui, la Samb perde a Padova l’ultima di campionato e chiude al nono posto. Perugia in Serie B.

