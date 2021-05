GROTTAMMARE – Il reality talk digitale dell’associazione grottammarese Artistic Picenum è già giunto alla nona puntata, dedicata al teatro comico femminile nazionale, che vede ospiti Alexandra Filotei, brillante autrice oltre che attrice, e l’emergente comedian Stefania Pellegrino. L’intento è quello di raccontare insieme a loro la contemporaneità dell’umorismo in rosa italiano attraverso progetti e speranze di una rinascita culturale post emergenza Covid19, visti e rivisitati dall’originalità dell’universo femminile. A condurre sono Giuseppe Cameli e Cristina Orsini; la regia è di Marco Meconi.

In risposta a un momento di difficoltà produttiva del terzo settore, il format ideato dall’Artistic Picenum continuerà ad andare in onda per tutto il 2021 anche in virtù delle grandi soddisfazioni ricevute da tutto lo staff associativo che ha lavorato con impegno e dedizione al progetto, che ha già ottenuto diecimila visualizzazioni sul canale social Youtube.

Un messaggio importante quello dell’Artistic Picenum: la sostenibilità della produzione digitale a impatto zero coniugata all’uso corretto della rete e delle sue sane potenzialità.

Qui per guardare la nona puntata.

