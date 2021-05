“Il sistema delle cassette in plastica riutilizzabili ha sempre funzionato in quanto esse sono in un ciclo chiuso: si forniscono le cassette riutilizzabili ai pescherecci, esse vengono riempite di pesce e, quando si torna in terra, si vende il pesce e si ridanno indietro le cassette riutilizzabili (queste ultime non commestibili)” – afferma Sisto Bruni, Presidente del circolo Legambiente.