SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota della Confesercenti diffusa il 30 aprile.

Dalla Dgrn 242 8 marzo 2021 della Regione Marche all’ allestimento del Centro vaccino.

Confesercenti alle porte della stagione estiva è pronta con il Centro Vaccino Smeraldo in via Luciano Manara 134 allestito secondo le disposizioni Ministeriali e Regionali. Sono stati organizzati i locali nel rispetto delle circolari del processo di vaccinazione.

L’organizzazione si sviluppa attraverso due fasi : l’approccio amministrativo dell’impresa curato da Confesercenti-Cescot per le manifestazioni di interesse , la convocazione dei Vaccinandi , la raccolta documentale e la comunicazione di vaccini somministrati, il processo di vaccinazione è affidato alla Struttura Sanitaria Locale Radiosalus che ha già organizzato lo spazio, 115 mq dedicati alla vaccinazione da Confesercenti, nei locali di Cescot Provinciale.

Il Gruppo di Lavoro coordinato dal Direttore di Radiosalus Gianfranco Salvi ha organizzato il personale Medico e Infermieristico e ha predisposto tutte le procedure, sia comportamentali che tecniche, per una corretta somministrazione in sicurezza del Vaccino. La Direzione, invece, sanitaria sarà affidata al dottor Amedeo Pancotti.

La Sicurezza, dichiara il Presidente Sandro Assenti è una priorità per le imprese già gravemente colpite e non potevamo essere estranei o sordi all’impegno chiesto dalla Regione Marche con la sottoscrizione del Protocollo molto impegnativo sia nella procedura che nella gestione e nell’impiego di risorse umane.

Stiamo ricevendo manifestazioni di interesse non solo di imprese del Commercio e del Turismo ma anche di Pmi che rinunciano al vaccino somministrato in azienda per recarsi presso la neo struttura. Siamo molto contenti di essere stati censiti dalla Regione come Hub Vaccinale.

In questi giorni le imprese che possono manifestare il loro interesse lo stanno facendo in gran quantità chiedendoci il prima possibile di essere sottoposti a vaccinazione.

Facciamo il plauso alla Regione per l’iniziativa e ci auspichiamo al più presto la consegna dei vaccini per partire e mettere in sicurezza le aziende , lavoratori e turisti e nel contempo dare alla Riviera una opportunità in più per promuoversi meglio come località estiva .

Le manifestazioni di interesse a vaccinarsi per le Categorie Economiche dovranno essere inviate lasciando il proprio contatto a indirizzo dedicato sportellocovid@confesercenti.ap.it.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.