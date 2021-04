SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il comune di San Benedetto del Tronto invita gli interessati a sottoporre la propria candidatura per due posti di giardiniere a tempo determinato (quattro mesi con eventuale proroga di un mese ) con orario part time di trenta ore settimanali dal lunedì al venerdì e sede di lavoro nel comune di San Benedetto. La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito istituzionale della Regione Marche, www.regione.marche.it, o reperibile presso il centro per l’impiego della Regione Marche previo appuntamento, dovrà pervenire via mail all’indirizzo di posta elettronica: centroimpiegosanbenedetto.art16@regione.marche.it tassativamente tra le 9 del 6 maggio e le 12,30 del 7 maggio. Per chi non avesse la possibilità di usare la modalità telematica, è possibile la presentazione fisica della domanda, fissando un appuntamento con un operatore del Centro per l’Impiego.

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, requisiti richiesti per l’assunzione presso le pubbliche amministrazioni, non aver riportato condanne penali, godere dei diritti civili e politici, non essere stato dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, aver assolto la scuola dell’obbligo, conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, iscrizione nell’elenco anagrafico di uno dei Centri per l’Impiego della regione Marche, possesso e registrazione della qualifica e dei requisiti specifici richiesti oggetto di selezione, disponibilità immediata allo svolgimento dell’attività lavorativa.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: documento di identità in corso di validità, certificazione ISEE ( o DSU ) ordinario o corrente in corso di validità, eventuale documentazione relativa all’equivalenza dei titoli di studio dichiarati. Non è ammessa la possibilità di presentare aggiornamenti di qualsiasi tipo successivi alla scadenza di presentazione della domanda.

La graduatoria stilata, comprensiva dell’elenco degli esclusi e con l’indicazione dei motivi dell’esclusione, sarà pubblicata sul BUR Marche, sul sito della Regione Marche e sarà affissa per dieci giorni presso il Centro per l’Impiego di San Benedetto del Tronto e avrà validità di tre mesi dalla data della sua pubblicazione. Il Centro per l’Impiego provvederà a segnalare all’ente richiedente i candidati risultati in posizione utile per lo svolgimento della prova pratico-attitudinale di competenza dell’Ente richiedente.

