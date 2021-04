SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Non è giusto che una squadra fallita come la Samb sia l’ago della bilancia del torneo”.

Così si era espresso, nei giorni scorsi, il Direttore Generale del Perugia Gianluca Comotto (ex giocatore fra cui dell’Ascoli Calcio). Gli umbri si giocano la promozione in serie B all’ultima giornata insieme al Padova. Entrambe le squadre sono appaiate a 76 punti. I biancoscudati saranno gli avversari della Samb, il match si disputerà domenica 2 maggio all’Euganeo. Il Grifone andrà a Salò contro la Feralpi.

“Credo che a Padova i giocatori della Samb se la giocheranno al cento per cento, come hanno fatto finora” aveva anche dichiarato l’ex giocatore prima di rilasciare quelle frasi citate ad inizio articolo.

“Ognuno è artefice del proprio destino” recita una nota locuzione latina.

Una considerazione che il Direttore Tecnico Gianni Improta e il capitano della Samb, Maxi Lopez , insieme a tutta la squadra e lo staff, fanno propria per rispondere alle parole del Direttore Generale del Perugia, Gianluca Comotto.

Ecco le loro dichiarazioni: “Ciascuno dovrebbe pensare alla propria squadra, alle proprie partite e ai risultati che sul campo si conseguono. Già, il campo: quello che noi stiamo onorando con dignità e professionalità per noi stessi, ovviamente, e per una città, una tifoseria intera che non si è tirata indietro per sostenerci non solo a parole, ma anche con risorse. E’ sotto gli occhi di tutti il nostro impegno, domenica dopo domenica. E le vicende extra campo non ci interessano: ci siamo stretti, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo conquistato i playoff che volevamo a ogni costo, come giocatori e come uomini. Se poi qualcuno cerca di denigrarci e di insinuare dubbi sul nostro impegno e, fatto gravissimo, sulla professionalità di ciascuno di noi solo per cercare di trarne un vantaggio personale non ci stiamo e rispediamo al mittente quanto dichiarato. Noi abbiamo dimostrato di pensare sempre e solo al campo, l’unico ambito nel quale siamo chiamati a mantenere ferme le nostre responsabilità: cosa che sarebbe opportuno che facessero anche gli altri”.

