GROTTAMMARE – Da mercoledì prossimo, 5 maggio, l’Informagiovani in Rete di Grottammare e Cupra Marittima torna a operare in presenza, mantenendo le medesime modalità di sicurezza attuate in precedenza, relativamente al controllo degli accessi e alla normativa igienico-sanitaria.

L’organizzazione del servizio, in particolare, prevede che gli utenti si attengano alle seguenti disposizioni:

1) Obbligo di prenotazione preventiva al numero 0735/739275

2) Accesso ammesso solo a una persona per appuntamento

3) Obbligo di mascherina indossata correttamente per l’intero periodo di presenza all’interno del Comune

4) Sanificazione delle mani prima di accedere al servizio

5) Compilazione di autodichiarazione Covid-19

Il servizio Informagiovani sarà aperto al pubblico (sempre solo su prenotazione) nei giorni di lunedì dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19.

Il personale dell’ Informagiovani può essere contattato anche tramite posta elettronica, all’indirizzo informagiovani@comune.grottammare.ap.it.

