MARTINSICURO – Si è svolta nel completo rispetto delle normative previste per il contrasto al Covid-19 la cerimonia di consegna dei quattro tigli che il Lions Club Val Vibrata ha donato al Comune di Martinsicuro in occasione della Giornata della Terra 2021 e che sono stati posizionati, su richiesta dell’Amministrazione, nella zona nord di Martinsicuro e nella zona sud di Villa Rosa. All’appuntamento hanno partecipato il Presidente del Lions Club Val Vibrata, Dott. Francesco Truscelli e l’Assessore all’Ambiente, Marco Cappellacci . “Ringraziamo nuovamente, a nome dell’intera cittadinanza, gli amici del Lions Club Val Vibrata per questo graditissimo dono, quattro piante che resteranno a testimonianza dell’amicizia tra la nostra comunità ed i Lions ” – ha sottolineato l’Amministrazione comunale truentina.

“Dopo il convegno realizzato, in streaming, la scorsa settimana abbiamo proceduto ieri alla piantumazione dei quattro alberi donati a Martinsicuro in occasione della Giornata della Terra 2021” – ha dichiarato il Presidente del Lions Club Dott. Francesco Truscelli – Quando sarà consentito provvederemo, infine, ad organizzare una passeggiata sul lungofiume e nel Biotopo assieme a tutti i nostri soci. Il tema dell’ambiente è molto caro alla nostra associazione, che nel corso degli anni si è impegnata per sensibilizzare la collettività su questo argomento e, in tal senso, mi auguro che la visita alle bellezze naturalistiche di Martinsicuro possa essere svolta quanto prima”.