In base a quelli che sono i risultati più probabili dell’ultimo turno di campionato, i rossoblu affronterebbero il Matelica all’Helvia Recina. La alternative meno probabili sono queste: a Cesena, a Trieste o Salò contro la Feralpi. Tutte squadre affrontate recentemente in piena crisi societaria

PLAY OFF. Nell’attesa che il tribunale dia indicazioni per capire che ne sarà della società rossoblu, rilassiamoci un po’ e andiamo al calcio giocato, dopo che quello ‘a tavolino’ ha già stabilito che la Samb non ha più 54 punti ma 50.

Una decisione che è stata… utile per capire dove giocherà la prima gara, in casa o fuori. Sicuramente fuori perché è ora è nona a quattro punti dal Matelica ottava. Resta da definire con chi e qui le possibilità sono diverse, con una costante:

a-Il Gubbio vincente col il Fano al posto di Virtus Verona o Mantova se una delle due sarà sconfitta

Potrebbero esserci anche altre possibilità queste invece le probabilità maggiori:

1-A Trieste o a Salò (se perde e la Triestina vince) in caso di sconfitta dei rossoblu a Padova e in coincidenza delle vittorie del Mantova a Trieste e della Virtus Verona in casa con il Modena.

2-A Matelica in caso di sconfitta dei rossoblu a Padova e con Virtus Verona e Mantova entrambe senza tre punti in più, quindi pareggiando o perdendo la prossima gara

3-A Cesena in caso di sconfitta dei rossoblu a Padova e con una tra Virtus Verona e Mantova con tre punti in più e se la squadra romagnola non viene superata in classifica dal Matelica

4-A Matelica in caso di pareggio o vittoria dei rossoblu a Padova indipendentemente dai risultati di Virtus Verona e Mantova

