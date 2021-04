FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato due persone: un 85enne e un 45enne.

Il primo per non aver rispettato i domiciliari, il secondo per non aver rispettato la sorveglianza speciale.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

