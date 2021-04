SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 30 aprile , in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di ” I luoghi della scrittura”, a partire dalle 18.30, lo scrittore Federico Baccomo sarà ospite dell’associazione culturale “I Luoghi della Scrittura” nell’ambito della rassegna “Incontri con l’Autore: XL ed. primavera 2021”, dove presenterà il suo ultimo libro “Che cosa c’è da ridere” (Mondadori).

L’evento, organizzato da Mimmo Minuto, da I Luoghi della Scrittura e dalla Libreria Libri ed Eventi in collaborazione con La Fabbrica dei Fiori e Pelasgo Grottammare, è patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto e ha il sostegno di BPER Banca. Converserà con l’autore Eliana Narcisi.

“Che cosa c’è da ridere” (Mondadori) narra la storia di Erich Adelman, un ragazzino ebreo che vive nella Berlino degli anni Trenta e che cresce in una casa dove non si ride mai. Erich desidera solo due cose: l’amore di Anita, la ballerina ritratta sulla cartolina donatagli da un uomo senza gambe incontrato per strada, e diventare un grande comico, calcando i palcoscenici dei migliori cabaret della Germania. Ma, proprio nel momento in cui sembrano potersi realizzare, i suoi sogni si scontrano con la più abominevole delle realtà: la tragedia della Shoah.

In un romanzo in cui riesce a tenere assieme comicità e tragedia, che si illuminano e si potenziano a vicenda, Federico Baccomo, anche grazie anche a un enorme lavoro di documentazione, regala ai lettori una toccante storia di formazione ispirata a quella di tutti coloro che sfidarono il nazismo, opponendo l’arte e l’intelligenza alla grettezza, all’ottusità e alla violenza, per continuare a sentirsi esseri umani.

