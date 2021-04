SAN BENEDETTO DEL TRONTO – il Club Alpino Italiano (con una cauta fiducia in riferimento all’evoluzione dell’emergenza Covid-19) ha predisposto un programma di proposte di escursionismo e ciclo-escursionismo 2021 , attualmente in formato digitale, già consultabile sul sito web e sulla pagina Facebook della Sezione (e a breve disponibile anche su formato cartaceo).

– Escursionismo : per domenica 2 maggio la Sezione propone “l’Anello di San Gerbone”, una bella ed interessante escursione nella foresta di San Gerbone, da poco riconosciuta come “bosco vetusto”, inserita tra i siti d’importanza comunitaria SIC/ZSC della “rete natura 2000”. Interessante anche la grotta di San Gerbone, cavità dovuta all’erosione dell’acqua, che conteneva una piccola chiesa documentata fin dal 1571.

Sulla pagina Facebook è disponibile la relativa locandina, riportante tutte le relative indicazioni ed informazioni. In particolare, sottolineiamo la necessità di comunicare all’accompagnatore Felicetti Andrea (349.4351781), entro giovedì 29 aprile, la TARGA dell’auto per avere il relativo permesso di transito e sosta (obbligatorio) nella zona di accesso.

– Ciclo-escursionismo: per sabato 1 maggio e domenica 16 maggio sono organizzate due ciclo-escursioni propedeutiche (secondo il programma e le indicazioni esposte nella locandina disponibile sempre sulla nostra pagina Facebook), sia per riprendere l’attività motoria/sportiva, sia per conoscere ed apprezzare le bellezza del nostro territorio. Per informazioni e comunicazioni: Palestini Marzia (347.4090872 – marzia.palestini@gmail.com).