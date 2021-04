PORTO SAN GIORGIO – Prosegue a ritmo serrato il lavoro del settore giovanile di Volley Angels Project, tra allenamenti e le prime partite dei campionati, con la Under 17 già alla quarta giornata, la Under 19 all’esordio e il sospiratissimo debutto della Under 13.

Iniziando dalla Under 17, grande gioia in casa Axis-Mrs per la conquista del primo punto stagionale, giunto alla fine della partita contro la Emmont B, con la squadra di Luigina Di Ventura che ha sfiorato il successo pieno. «Le ragazze hanno offerto una buonissima prestazione di squadra – ha detto il tecnico rossoblù – nella quale hanno lottato su tutti i palloni e solo per qualche episodio sfortunato non siamo riusciti a vincere la partita. Il percorso di crescita è evidentissimo e lo si nota da molti dettagli, come l’atteggiamento nel rapporto difesa-contrattacco e dai lunghi scambi che quasi sempre si sono conclusi a favore nostro». Questa la formazione della Axis-Mrs: Bracalente (L), Cicchinè, Di Clemente, Di Santo, Guenci, Persano, Pomioli, Procaccini, Tawiah. All.: Di Ventura.

In questa settimana è iniziata anche la stagione della Under 19, griffata Adria Service, che ha esordito a Porto Sant’Elpidio contro Offida. Il match si è concluso con un agevole 3-0 (7, 9, 11) per le rossoblù, che domenica (ore 10.30) riceveranno la visita a Porto San Giorgio della Emmont. Questa la formazione dell’Adria Service scesa in campo nella gara d’esordio. Beretti, Caruso, Casarin, Catalini, Cicchitelli, Curi, De Angelis, Di Clemente (L), Felici, Gennari, Gulino, Maracchione, Ragni, Valentini. All.: Ruggieri.

E finalmente sta per prendere il via anche il campionato Under 13, al quale la società rossoblù parteciperà con due formazioni proprie e un’altra in collaborazione con la Scuola di Pallavolo Fermana, sta per vedere la luce. Nel girone B sono incluse la Bees Red e la Offerte Villaggi.com che giocherà domenica mattina, a Porto d’Ascoli contro la Tecno Athena Green. La Bees Blue (che disputa le proprie partite interne alla Palestra Comunale di Via Leti a Fermo), invece, giocherà nel girone C e debutterà domenica mattina contro la Em Company Monte Urano.

