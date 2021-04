PORTO SAN GIORGIO – Sara Breidenbach dell’Asd King of the Beach di Porto San Giorgio sta vivendo, in questi giorni, momenti molto importanti per la propria carriera di beacher. Infatti, da lunedì scorso e fino a venerdì 30 aprile, si trova al collegiale della nazionale azzurra di beach volley agli ordini dei tecnici Fabrizio Magi e Laura Giombini e del preparatore atletico Grigorios Barkonikos.

Con lei sono state convocate Claudia Scampoli, Chiara They e Margherita Bianchin per una serie di allenamenti e sedute che si stanno svolgendo presso la spiaggia del lungomare Vespucci e il centro Hsc di Roma. La Breidenbach e le altre atlete comporranno definitivamente la nazionale italiana di beach volley, pur restando tesserate per le proprie società di origine, che per l’atleta milanese è la King of the Beach.

Per la società sangiorgese del presidente Fulvio Taffoni è davvero un momento d’oro, tra la vittoria ottenuta dalle proprie atlete solo domenica scorsa nella tappa del campionato Fipav di beach volley per società che si è svolta proprio a Porto San Giorgio (con grandi complimenti da tutti i partecipanti per la qualità dell’organizzazione), il podio di sabato al torneo B2 di Roma per Indoni-Rocci e l’altro podio per Indoni-La Valle nella categoria Silver nella tappa del campionato per società svoltasi a Roma, il clinic per allenatori e atlete che ha richiamato l’attenzione di tanti addetti ai lavori e la convocazione nella nazionale Seniores della Breidenbach, campione d’Italia in carica insieme a Giada Benazzi, atleta che nel campionato indoor veste la maglia della De Mitri – Energia 4.0, squadra che disputa le proprie partite interne a Porto San Giorgio.

Innegabile la soddisfazione del presidente Fulvio Taffoni. «Non nego che questo periodo ci abbia portato importanti riconoscimenti al nostro lavoro – ha dichiarato – ma siamo già in moto per regalare e regalarci altri eventi e situazioni che possano attirare l’attenzione sul nostro territorio e su questa società».

