Cesare Milani, direttore Area Vasta 5, chiarisce: “Avevamo terminato i vaccini Pfizer da somministrare ai pazienti che non potevano ricevere AstraZeneca. Sono stati convocati per domani”

di “Franca”

Ieri ci è giunta una protesta da parte di un lettore che lamentava la mancanza di dosi vaccinali al Palazzetto dello Sport “Bernardo Speca”, dopo una lunga attesa.

Abbiamo contattato Cesare Milani, direttore dell’Area Vasta 5, il quale ci ha rassicurato: “Sono arrivati tantissimi pazienti ai quali si poteva somministrare AstraZeneca, in tutto un centinaio di persone rimaste fuori. Non sono state sufficienti le dosi di Pzifer che sono arrivate in serata. Non dovranno aspettare molto tempo perchè sono state convocate già per domani”.

Una motivazione che riteniamo esauriente.

****

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La segnalazione del lettore: “Sono andato al Palazzetto dello Sport per accompagnare mia madre a fare il vaccino, come da prenotazione. Ho appositamente preso due giorni di ferie. Non c’erano i vaccini e le persone hanno aspettato ore senza sapere se il vaccino sarebbe arrivato. Dopo una lunga attesa c’è stato comunicato che la somministrazione del vaccino sarebbe stata posticipata.”

