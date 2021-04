SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune di San Benedetto del Tronto parteciperà al bando promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione che stanzia fondi per la messa in sicurezza e la ristrutturazione di edifici comunali che accolgono asili nido e scuole dell’infanzia, e lo farà con il progetto di ampliamento della scuola dell’infanzia del plesso “Marchegiani”.

Lo ha deliberato ieri. 27 aprile, la Giunta comunale con un atto che dà il via alla partecipazione al bando che stanzia 100 milioni di euro solo per l’annualità per il 2021.

“Da tempo la dirigenza della Marchegiani segnala la necessità di ampliare gli spazi destinati alla scuola dell’Infanzia – dice il sindaco Pasqualino Piunti – Nel 2017 realizzammo degli interventi per 160mila euro per ricavare nuove aule ma ora si impone necessariamente un ampliamento della scuola, sia per creare aule di superficie adatta alle esigenze degli alunni, sia per trovare gli spazi per attività libere e laboratori”.

“Nel piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023 – aggiunge il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pierluigi Tassotti – abbiamo previsto un intervento di ulteriore ristrutturazione per 180 mila euro ma ora presenteremo il progetto complessivo da 450mila euro chiedendo dunque un cofinanziamento ministeriale di 270 mila euro”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.