Il profilo ideale è quello di un abile venditore, dinamico, con esperienza nel settore dei servizi. Per candidarti invia il tu cv a lucegas.sbt@lafenicesrl.net

Lafenice Luce e Gas, società leader nelle Marche e in Abruzzo nelle soluzioni per l’abitare, cerca Sales Account per la vendita di energia elettrica e gas.

L’obiettivo de Lafenice è lo sviluppo del portafoglio clienti e la gestione dello stesso. I migliori talenti selezionati, saranno inseriti all’interno del team di professionisti.

