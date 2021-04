In sala dal 29 aprile “Nomadland” di Chloé Zhao, vincitore di tre statuette agli Oscar 2021, e “In the Mood for Love” di Wong Kar-wai, il capolavoro cinese restaurato in 4k

CUPRA MARITTIMA – Da giovedì 29 aprile riprende la normale programmazione del Cinema Margherita, l’unico aperto nel Piceno. Dati il coprifuoco alle 22, le normative sanitarie e le regole vigenti, che costringono a una riduzione importante della capienza in sala, sono stati aggiunti degli spettacoli matinee nei giorni festivi per andare incontro quanto più possibile alle esigenze degli spettatori, I matinee avranno un ingresso a prezzo ridotto per promuovere la proposta.

“Siamo gli unici a ripartire nella nostra provincia, ne siamo orgogliosi, e vogliamo che film come ‘Nomadland’ di Choe Zhao, premiato con ben tre premi Oscar (miglior film, miglior regia, miglior attrice), e il capolavoro restaurato di Wong Kar Wai, ‘In the Mood for Love’, possano arrivare a più gente possibile” – fanno sapere dal Cinema Margherita – Nonostante le tante difficoltà, anche economiche, è fondamentale dare il massimo in questo contesto sociale. Ribadire l’importanza dell’arte in generale e il ruolo che ricopre la cultura soprattutto nei momenti faticosi e pieni di solitudine come questi”.

Si consigliano la prenotazione al 3917156986 oppure l’acquisto on line sul sito del cinema.

NOMADLAND di Chloé Zhao (USA, 2020, 107′)

Dopo aver perso ogni cosa, una donna decide di vivere da nomade.

Oscar 2021 miglior film, miglior regia, miglior attrice

giovedì 29/04 ore 17,00

venerdì 30/04 ore 19,15

sabato 1/05 ore 11*-17,00-19,15

domenica 02 /05 ore 15,00-17,00

lunedì 3/05 ore 19,15

IN THE MOOD FOR LOVE di Wong Kar-wai (Cina, 2000, 98′) -Restauro in 4k

Hong Kong, 1962. Un uomo e una donna, il signor Chow e la signora Chan. Due dirimpettai che si trovano a vivere un amore casto e clandestino.

Miglior attore e Premio Cst a Cannes 2000

giovedì 29/04 ore 19,15

venerdì 30/04 ore 17,00

sabato 1/05 ore 15,00 V.O.cinese con sottotitoli in italiano

domenica 2/05 ore 11,00*-19,15

*matinee ingresso ridotto

Prossimamente: Corpus Christi di Jan Komasa, Nomadland di Chloe Zhao OV, Mank di David Fincher, Il Cattivo poeta.

Prezzi ingresso:

€6,50 intero

€5,00 con tessera o ridotto

€9,00 sostenitore;

tessera €5,00

abbonamento 6 ingressi €30,00

