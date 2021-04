SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grazie al ritorno delle Marche in zona gialla, dal 28 aprile riaprirà la Palazzina Azzurra con la mostra documentale fotografica “…je sò lu mare e me te magne”, voluta dall’amministrazione comunale di San Benedetto nell’ambito del progetto “Dirò del Rodi” e curata dalla Fondazione Libero Bizzarri e dall’Archivio Storico comunale.

Proprio per consentire il giusto riconoscimento a questo progetto di valorizzazione della storia locale da tramandare e sostenere, e affinché anche i più giovani conoscano le lotte e le sofferenze che hanno portato alla crescita economica e sociale della città, in accordo con la Fondazione Bizzarri, l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare l’apertura della mostra fino a giugno.

L’esposizione, inaugurata il 12 febbraio scorso, ma visitata solo per poche settimane a causa della chiusura della Palazzina per la pandemia da Covid19, sarà visitabile su prenotazione il sabato, la domenica, nei festivi e prefestivi, con il seguente orario: 10-13 e 17-20 ( lunedì chiuso). Si potrà prenotare telefonando almeno un giorno prima al numero 348 3323720. In ogni caso, l’accesso ai locali avverrà nel rispetto dei protocolli vigenti per la prevenzione del contagio da Covid19.

