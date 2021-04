TERAMO – Il Governo ha approvato un’ulteriore Piano di interventi in favore delle scuole superiori, alla Provincia di Teramo sono stati assegnati 5 milioni e 700 mila euro ai quali si aggiungono quelli già formalizzati a gennaio di 4 milioni e 354 mila euro: complessivamente circa 10 milioni di euro.

“Risorse strategiche per rinnovare il patrimonio edilizio delle scuole secondarie con interventi di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico ma anche nuove costruzioni e messa in sicurezza e cablaggio. Un risultato ottenuto anche grazie al buon lavoro svolto dall’Upi al tavolo del Governo” – commenta il consigliere delegato Luca Frangioni che spiega: “La nostra programmazione per i 5 milioni e 700 mila euro è stata concertata con i tecnici del servizio sulla base di una griglia di indicatori. L’ampliamento del Curie è in cima alle priorità, a Nereto è previsto un consistente intervento di ristrutturazione e adeguamento e a Teramo ci sono le finestre del Milli e del Comi: si tratta di edifici con caratteristiche particolari, finestre molto grandi e certamente non più adeguate sia da un punto di vista della sicurezza che da quello della sostenibilità energetica. Il resto delle esigenze è stato coperto con il finanziamento di 4 milioni 354 mila euro già inserito nel redigendo Bilancio di previsione; per questo blocco di progetti contiamo di affidare tutta la progettazione entro l’estate”.

RISORSE PER LE SCUOLE SUPERIORI E LORO RIPARTIZIONE

5.700.000 euro (piano da presentare entro il prossimo 30 aprile)

2.500.000 euro ampliamento “Curie” di Giulianova

1.200.000 euro tetto, finestre, e scarico acque “Peano – Rosa” di Nereto

1.000.000 euro infissi “Milli” di Teramo

1.000.000 euro infissi “Comi”di Teramo

4.354.753 euro (piano già approvato e inserito nella programmazione triennale dell’ente nel bilancio in approvazione)

200.000 euro manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico “Peano-Rosa” di Nereto

800.000 euro infissi e coperture “Moretti” di Roseto degli Abruzzi

250.000 euro infissi e coperture “Di Poppa – Rozzi” di Teramo

250.000 euro manutenzione straordinaria “Alessandrini – Marino” di Teramo

800.000 euro copertura alberghiero “Crocetti – Cerulli” di Giulianova

100.000 euro manutenzione straordinaria “Delfico – Montauti” di Teramo

250.000 euro manutenzione straordinaria “Pascal – Forti” di Teramo

200.000 euro manutenzione straordinaria “Adone – Zoli” di Atri

200.000 euro manutenzione straordinaria “Saffo” di Roseto degli Abruzzi

200.000 euro manutenzione straordinaria “Illuminati” di Atri

300.000 euro copertura auditorium e infissi “Milli” di Teramo

104.753,18 euro manutenzione straordinaria “Einstein” di Teramo (ex Comi)



200.000 euro manutenzione straordinaria “Curie” di Giulianova

200.000 euro manutenzione straordinaria “Delfico” + Convitto di Teramo

150.000 euro manutenzione straordinaria “Grue” di Castelli

150.000 euro manutenzione straordinaria “Primo Levi” di Sant’Egidio alla Vibrata

