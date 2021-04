MONTEPRANDONE – “Continuano i lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità in alcune strade del territorio. Oggi con gli assessori Meri Cossignani, Christian Ficcadenti e Fernando Gabrielli abbiamo effettuato un sopralluogo in via Monterone. Un intervento importante che, oltre a migliorare la viabilità, prevede una concreta azione di mitigazione del rischio idrogeologico”.