ACQUAVIVA PICENA – Riapre al pubblico il centro storico di Acquaviva dopo una pausa di diversi mesi. Di notevole importanza storica la Fortezza Medievale, la quale costituisce il nucleo del centro, fu fortemente voluta da Rinaldo d’Acquaviva a difesa del confine nord dei suoi possedimenti e soprattutto, per il controllo dell’unica strada di comunicazione esistente lungo la costa Adriatica tra il Nord e il Sud d’Italia, oltre che a sbarramento della via di accesso al mare dall’entroterra ascolano.

“Dall’alto della Fortezza medievale a 360 metri sul livello del mare potrete ammirare un panorama mozzafiato, dai monti azzurri, alle colline, al mare” – fanno sapere i responsabili della Fortezza.

La visita al centro storico risulta ulteriormente arricchita dalla possibilità di visitare anche il museo multimediale: “La Fortezza nel tempo”, un viaggio virtuale con navigazione a 360 gradi mediante un visore Oculus GO. L’esperienza multimediale consiste in un racconto animato completamente realizzato in computer grafica che ripercorre le principali tappe della storia della Fortezza.

La riapertura ufficiale è prevista dall’1 al 31 maggio nelle sole giornate di sabato e domenica.

Orari

Mattino dalle 10,00 alle 12,30

Pomeriggio dalle 15,00 alle 18,30

per informazioni e prenotazioni 335 370870

