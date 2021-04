Il clinic di primo livello era specifico per i catamarani classe A. Visto il riscontro positivo, si è deciso di ripeterlo a maggio con approfondimenti su settaggio dell’albero della vela, tattiche e strategia di regata e molto altro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolto al Circolo Ragn’a Vela un clinic di primo livello per i catamarani classe A. Otto le barche partecipanti, di cui un timoniere di Alba Adriatica. I timonieri hanno ricevuto anche un omaggio da parte degli sponsor.

Due giornate di clima stupendo con vento sui 7.8 nodi il primo giorno e leggermente inferiore la domenica, condizioni ideali per iniziare la stagione.

Il sabato è stato fatto un lavoro di regolazioni delle barche, grazie al quale tutti la domenica hanno migliorato la loro prestazione. Il gruppo classe A, già numeroso da diversi anni, si è rinnovato ed è cresciuto con l’arrivo di ragazzi giovani provenienti da esperienze veliche di successo da altre classi, come Andrea Ruffini, Andrea Eusebi, Alberto Magni, arrivato in classe A già lo scorso anno e che ha dato il suo prezioso contributo a Giulio Marco Domizi e Guido Lupidi che hanno organizzato e seguito i ragazzi.

Visto il riscontro positivo, si è deciso di ripetere il clinic a maggio con approfondimenti su settaggio dell’albero della vela, tattiche e strategia di regata e molto altro

