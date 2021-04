SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A distanza di otto giorni torniamo a fare il punto della situazione sui contagi da Coronavirus presenti attualmente nella nostra provincia.

Ad oggi, alle 9.30 del 27 aprile risultano 256 casi ad Ascoli (in aumento rispetto all’ultimo report), 207 San Benedetto e 91 Monteprandone (numeri in calo). Quattro Comuni a quota zero: Force, Montedinove, Palmiano e Rotella.

Di seguito la situazione Comune per Comune (persone in quarantena, casi e numero di abitanti) della nostra provincia tramite i dati forniti dal Servizio Sanità regionale.

