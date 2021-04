GIULIANOVA – Riportiamo e pubblichiamo una nota stampa, giunta in redazione il 26 aprile, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

I Carabinieri di Giulianova questa mattina hanno arrestato per rapina un cileno di 62 anni dimorante a Giulianova. L’uomo, infatti, già noto alle Forze dell’Ordine, verso le 12 ha adocchiato una anziana signora impegnata in una manovra di parcheggio, in via Gorizia.

Non appena la donna scendeva dalla sua auto, il malvivente tentava di steapparle la borsa, alla quale però la vittima rimaneva tenacemente aggrappata, facendosi trascinare dall’uomo per una trentina di metri, il quale nel frattempo continuava a colpirla con schiaffi e calci.

Le urla dell’anziana attiravano l’attenzione di alcuni passanti che allertavano i Carabinieri mentre un giovane che si trovava nei pressi si lanciava all’inseguimento del rapinatore spingendolo letteralmente tra le braccia della pattuglia del Nucleo Radiomobile, tempestivamente accorsa sul posto che così lo arrestava in flagranza di reato.

Dopo le formalità di rito in caserma, l’uomo è stato condotto presso la sua abitazione, dove vi permarrà in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per domattina, 27 aprile presso il Tribunale di Teramo.

