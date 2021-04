GROTTAMMARE – La diciannovenne di Grottammare Vittoria Mozzoni, in arte MOXIV, studentessa dell’ultimo anno del liceo scientifico “Rosetti” di San Benedetto, dall’inizio del mese di aprile sta partecipando al concorso nazionale “Road To The Main Stage”, promosso dall’azienda Firestone in collaborazione con la rivista musicale Rockit. Tra più di 200 partecipanti alla competizione, che quest’anno si svolge on line a causa della pandemia da Covid19, la giovane Vittoria, appassionata di musica sin da piccola, è stata selezionata tra i 10 artisti finalisti con l’inedito “Mayday”.

La gara è articolata in due fasi: la prima può essere superata soltanto da 5 dei 10 artisti selezionati dei quali, nella seconda fase, la giuria sceglierà i due finalisti per la finalissima.

Per poter superare la prima fase, che si basa sul televoto da casa fino al 10 maggio, Vittoria chiede l’aiuto di tutti. Per votare, basta andare sul sito, selezionare l’artista, in questo caso MOXIV, e poi cliccare sulla voce “VOTAMI”, inserendo le proprie credenziali.

“In caso di vittoria e Covid permettendo – ha spiegato Vittoria Mozzoni – il vostro aiuto potrebbe permettermi di esibirmi sul palco del celebre “Firenze Rocks“, festival di musica che ha visto esibirsi alcuni tra i più grandi musicisti di fama internazionale. Nel caso, invece, in cui persistessero le restrizioni sanitarie – ha aggiunto – avrei l’opportunità di registrare il videoclip musicale del mio inedito in gara. Vi chiedo, quindi, di supportarmi attraverso le vostre votazioni e ringrazio tutti in anticipo”.

Qui per ascoltare il brano in gara.

