PORTO SAN GIORGIO – Le coppie sangiorgesi hanno fatto il pieno alla tappa del campionato italiano Fipav di beach volley per società, organizzata dall’Asd King of the Beach del presidente Fulvio Taffoni.

Nella categoria Gold il successo è andato a Benazzi-Lantignotti (King of the Beach) che hanno superato in finale le compagne di squadra Beretti-Vallesi. Terzo posto per Panzetta-Consolini (Beach Volley League). Per quanto riguarda la categoria Silver, invece, hanno primeggiato Di Marino-Cicchitelli (Volley Angels Project), battendo Falcioni-Paoletti (Powerbeach), mentre al terzo posto si è piazzata la coppia Francesconi-Raimondi (Beach Volley League).

Venti coppie in rappresentanza di sette società con atlete provenienti da sei regioni italiane si sono date battaglia per l’intera giornata sui campi approntati dagli stabilimenti Amorino e Barracuda e alla fine la vittoria è andata a due coppie delle società sangiorgesi. Un trionfo che è stato incorniciato dalla splendida giornata di sole e dall’atletica bellezza delle partecipanti che ha incuriosito anche coloro che passeggiavano sul lungomare di Porto San Giorgio. Una ripartenza turistica in chiave sportiva che vuole essere di buon auspicio per l’estate che verrà.

Alle premiazioni finali hanno preso parte l’assessore allo sport del comune di Porto San Giorgio Valerio Vesprini, il presidente del comitato regionale della Fipav Fabio Franchini (alla sua prima uscita ufficiale dopo la sua elezione), il delegato territoriale Ascoli-Fermo della Fipav Fabio Carboni e il nuovo delegato territoriale del Coni di Fermo, Cristina Marinelli, anch’essa al suo debutto nella sua nuova carica. Porto San Giorgio è stata nello scorso fine settimana la capitale del beach volley femminile, grazie anche a un apprezzatissimo clinic dedicato ad allenatori ed atlete (tenutosi al chiuso per la parte teorica e sui campi da gioco per quella pratica) che ha appassionato tutti, grazie alla competenza e alla disponibilità di Roberto Viscuso e di Alessandro Lucchi, che hanno tenuto lezioni coinvolgenti e molto piacevoli.

«È stato un bellissimo fine settimana – ha commentato l’organizzatore Fulvio Taffoni – che ha riscosso l’apprezzamento da parte di tutti i partecipanti. Per me è stata la prima volta che ho organizzato un torneo di beach volley sulla spiaggia in aprile ed è stata una bellissima soddisfazione. Potrebbe essere lo spunto per dare continuità all’evento in futuro e portare nuovi eventi in questo periodo dell’anno sulle spiagge sangiorgesi».

