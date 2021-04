Il test ha una attendibilità del 99,26% garantendo anche la rilevazione delle varianti Covid19 inglese, sudafricana e brasiliana. Il kit è inserito tra i 17 tamponi rapidi validi ai fini di sanità pubblica per gli interscambi tra i 27 Paesi comunitari, come da elenco approvato dalla Commissione Sanità e Sicurezza Pubblica della UE

L’azienda C.C.C.P. Srl di Centobuchi è pronta a lanciare in commercio nei prossimi giorni un kit per test antigenico rapido monodose in auto-diagnosi (self-test) per rilevare la positività al Covid in meno di 15 minuti, comodamente da casa o sul luogo di lavoro.

Si tratta di uno dei test meno invasivi sul mercato che consente, con sole cinque rotazioni di un pratico tamponcino all’interno del vestibolo della narice, di ottenere un esito diagnostico che ha una attendibilità del 99,26% garantendo anche la rilevazione delle varianti Covid19 inglese, sudafricana e brasiliana. Il test è particolarmente adatto a bambini, persone anziane o soggetti deboli proprio per la sua bassissima invasività e per la facilità della procedura di rilevamento.

A differenza del classico tampone rapido, il suo inserimento nelle cavità nasali è molto superficiale, non generando assolutamente alcun fastidio e, a differenza di altri self-kit per il Covid, non si basa su aghi, provette o prelievo di sangue.

Il kit esiste già dallo scorso anno per uso professionale ma, proprio in questi giorni, otterrà la certificazione TUV come self-test o test fai-da-te ed entrerà in commercio anche nei supermercati, nelle tabaccherie e nelle farmacie.

L’azienda darà la possibilità di effettuare dimostrazioni pratiche sull’utilizzo dello strumento di rilevazione a chi ne facesse richiesta, o intendesse utilizzare il prodotto.

Questo test è particolarmente adatto per gli screening sui luoghi di lavoro, nelle associazioni sportive, nei centri estetici, nelle parrucchierie, nelle scuole, nelle palestre ma anche nei ristoranti e negli hotel che così avranno la possibilità di garantire un ambiente Covid-free ai propri clienti e dipendenti. Utilissimo anche nell’organizzazione di eventi sportivi, ricreativi e culturali.

Il kit è inserito tra i 17 tamponi rapidi validi ai fini di sanità pubblica per gli interscambi tra i 27 Paesi comunitari, come da elenco approvato dalla Commissione Sanità e Sicurezza Pubblica della UE in data 17 febbraio. Viene prodotto dalla Lepu Medical Technology e distribuito in Italia dalla Ferrari Lab di Vigevano che ha nominato distributore esclusivo per Marche, Abruzzo ed Umbria la C.C.C.P. Srl di Centobuchi di Monteprandone (www.cccpsrl.it – info@cccpsrl.it)

