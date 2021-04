SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Massimo Pavanel mister della Feralpisalò, commenta la partita: “Questo è un punto preziosissimo che ci ermette di giocarci l’ultima col Perugia per il quinto posto. Ho grande fiducia in questa squadra per i playoff perché abbiamo mostrato anche oggi grande personalità contro una squadra molto tecnica: ci stiamo preparando bene in vista dei playoff”.

