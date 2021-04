Samb- Feralpilsalò | Stadio Riviera Delle Palme ore 20.30| 37^ Giornata Serie C Girone B

Samb (3-5-2): Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Goicoechea; Fazzi, Rossi, Angiulli, De Ciancio, Liporace; Botta, Lescano. A disp.: Laborda, Fusco, Trillò, Di Pasquale, Checon, Babic, D’Angelo, Bacio Terracino, Scrugli, Cardoni, Medori, Domizi. Allenatore: Paolo Montero

Feralpisalò (4-3-3): De Lucia; Bergonzi, Bacchetti, Giani, Brogni; Scarsella, Guidetti, Carraro; Ceccarelli, Guerra, D’Orazio. A disp.: Liverani, Iotti, Petrucci, Miracoli, Tulli, Legati, Pinardi, Hergheligiu, Farabegoli, Gavioli, Rizzo. Allenatore: Massimo Pavanel

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano (Licari/Pressato). Quarto uomo: Luigi Carella di Bari

Note:

Marcatori

Ammoniti: De Ciancio (S), Giani(F), Liporace (S)

Espulsi:

Angoli: 3-0

DIRETTA

PRIMO TEMPO

5′ Bel filtrante di Rossi per Fazzi che crossa teso, Lescano anticipato in angolo.

14′ Tacco sontuoso di Botta a cercare Goicoechea sulla sinistra, cross in mezzo e ancora angolo per i rossoblu.

20′ D’Orazio salta De Ciancio chelo stende, giallo per il centrocampista rossoblu.

23′ Angiulli dentro per un libero Lescano ma si alza la bandierina. Lescano protesta per la decisione dell’assistente.

24′ Botta lancia la carica in contropiede, arriva al limite dell’area venedndo abbattuto da Giani ma trova il tempo per appoggiare Angiulli il cui sinistro va a lato. Giallo per Giani ad azioen conclusa.

26′ Gran sinistro di Rossi da fuori, deviato, che sorvola la traversa: angolo per la Samb.

27′ Bel cross di Botta teso dalal bandierina ma De Lucia esce coi pugni.

29′ Lescano riceve spalle alla porta da fuori area e prova il destro che perà si rivela lento e a lato.

31′ Guerra conclude da posizione defilata, Nobile smanacia poi Fazzi interviene salvando da un probabile tap-in facile per Scarsella.

35′ Giallo a Liporace che era squalificato e salterà l’ultima di campionato a Padova.

37′ Giallo pure per Rossi per fallo a metà campo, anche lui salta Padova per squalifica.

40′ Lescano riceve palla al limite e prova col la “punta” del piede. Palla alta!

45′ Guidetti per Guerra che batte davanti a Nobile che salva!

45′ Finisce qui la prma frazione. Zero a zero.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.