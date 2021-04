SAN BENEDETTO DEL TRONTO/GROTTAMMARE – Scontro nel pomeriggio del 24 aprile.

Al confine tra San Benedetto e Grottammare, vicino al Globo, sulla Statale 16, incidente stradale fra auto.

Sul posto 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte. Una di loro è stata portata in ospedale per ulteriori cure mediche.

Rilievi affidati alle Forze dell’Ordine.

