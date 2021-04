Si ricorda che, per le normative anti-Covid non si possono usare gli spogliatoi e che possono presentarsi al campo solo i giocatori.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da lunedì 26 aprile riparte il calcetto al Centro Sportivo Eleonora di Porto D’Ascoli. Per prenotare è online l’applicazione sportclubby per poter prenotare il campo. Si ricorda che, per le normative anti-Covid non si possono usare gli spogliatoi e che possono presentarsi al campo solo i giocatori.

