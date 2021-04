MONTEPRANDONE – Aveva così tanta voglia di nascere il piccolo Alessio che quando i volontari della Croce Rossa di Monteprandone sono arrivati a casa della partoriente hanno trovato un bellissimo bambino e una neo mamma ad accoglierli.

In un vortice di emozioni, non appena arrivati sul posto, i soccorritori hanno constatato l’avvenuta nascita e lo stato di salute del piccolo e si sono adoperati come da procedura, per prestare le prime cure assistenziali necessarie al neonato e alla mamma coordinati dal 118 per poi giungere in ospedale per gli accertamenti del caso.

Il piccolo Alessio, nel viaggio in ambulanza ha avuto subito il contatto skin-to-skin, pelle a pelle con la mamma, una procedura la cui valenza è stata scientificamente dimostrata e che ha moltissimi benefici per il neonato e per la mamma attraverso il contatto diretto tra la pelle dell’uno e dell’altra.

La Croce Rossa Italiana è anche questo: è proprio grazie alla formazione continua che i volontari e gli operatori sono pronti per intervenire anche in situazioni come queste per assicurare al piccolo un benvenuto alla vita: un passaggio importante per amplificare i benefici dal punto di vista della salute fisica, emotiva e relazionale.

Il Comitato di Croce Rossa augura al piccolo Alessio e a sua mamma un benvenuto alla vita e lo accoglie come mascotte tra i volontari del Comitato.

