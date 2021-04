SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Finalmente dal 26 aprile, con il ripristino delle zone gialle, grazie al nuovo decreto varato dal Governo le squadre possono tornare ad allenarsi in gruppo rispettando ovviamente le regole imposte. Gli allenamenti devono essere esclusivamente svolti all’aperto con l’interdizione all’uso degli spogliatoi.

Al fine di consentire l’espletamento delle attività sportive “in sicurezza”, in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da Covid-19, verranno adottati specifici protocolli applicativi emanati dalla Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano. I componenti dello staff tecnico dell’A.s.d. San Giuseppe, per meglio applicare questi protocolli hanno conseguito la qualifica di “operatore sportivo Safe Sport” regolarmente rilasciata dalla Presidenza Nazionale del CSI.

Le sedute di allenamento si svolgeranno presso il campo sintetico di calcio a 5 “Campo Fiore” (gestito dall’Associazione Cittadini Insieme Albula Centro) situato in Via Montello a San Benedetto del Tronto. Le categorie under 8-10-12 relative ai nati dal 2009 al 2015 seguiranno i seguenti giorni ed orari: lunedì e mercoledì dalle ore 16.45 alle ore 18.15. Mentre la categoria “Juniores” relativa ai nati dal 2003 al 2008 seguirà i seguenti giorni ed orari: mercoledì dalle ore 17:30 alle ore 19:00 e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 18:30.

Tutti gli atleti iscritti sono seguiti dallo staff tecnico guidato da Adriano Piccinno e composto dagli “istruttori qualificati CONI-FIGC settore giovanile scolastico” Alfredo De Berardinis e Giacomo De Zio. Non mancherà la presenza presso il campo da gioco del Consulente ecclesiastico padre Mario Amadeo, parroco della locale Parrocchia di San Giuseppe. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria al numero 3349409756 o all’indirizzo email segreteria@csisangiuseppe.it.