SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vigilia importante per i rossoblu.

Mister Paolo Montero parla prima della sfida di domenica 25 aprile, alle 20.30, contro la Feralpisalò, reduce da due vittorie nette contro Fermana e Carpi, in cui ha messo a segno 10 reti.

L’allenatore dichiara: “Speriamo che sia una bella partita, sappiamo che è una squadra importante che lotta per il quinto posto, ottimo in chiave play off. Noi siamo in buona condizione: contro il Cesena è arrivata una sconfitta, ma avevamo fatto una bella partita e domenica scorsa con la Virtus siamo tornati alla vittoria. Domani ci auguriamo di proseguire su questa strada, così da poter accedere ai play off nonostante la penalizzazione che verrà decisa il 28”.

Poi riguardo la formazione, visti il rientro di Angiulli e la squalifica di Biondi: “Il modulo resterà lo stesso, cambiano solo gli interpreti. In difesa giocherà Cristini, mentre a centrocampo abbiamo provato De Ciancio, Rossi ed Angiulli. Domani mattina prenderemo la decisione ufficiale”.

Montero conclude: “Gli assenti? Mancheranno di sicuro Padovan, Lombardo e Maxi Lopez. Fortunatamente sono tornati a disposizione Bacio Terracino e D’Angelo”.

