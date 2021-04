TERAMO – Riportiamo e pubblichiamo una nota stampa, giunta in redazione il 24 aprile, dalla Compagnia dei Carabinieri di Teramo.

I Carabinieri della Stazione di Torricella Sicura hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 29 anni di Torricella Sicura, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di un normale servizio di controllo del territorio per la prevenzione dei reati, una pattuglia dei carabinieri hanno proceduto al controllo su strada dell’uomo e alla successiva perquisizione domiciliare, nel corso della quale venivano rinvenuti e sequestrate sia hashish che marijuana, per un peso complessivo di circa 21 grammi.

Oltre allo stupefacente è stato trovato e sequestrato anche un bilancino di precisione, verosimilmente utilizzato per la suddivisione in dosi della sostanza stupefacente. Al termine delle operazioni di sequestro, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Teramo in attesa dell’udienza di convalida della misura pre-cautelare che si terrà nella mattinata odierna.

Nella stessa giornata e nell’ambito dello stesso contesto operativo, i carabinieri di Torricella Sicura hanno segnalato un assuntore alla Prefettura di Teramo di Teramo per uso personale di sostanza stupefacente. Si tratta di un ragazzo di 27 anni del luogo, sorpreso con 4 grammi di marijuana.

