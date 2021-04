GROTTAMMARE – La The Innovative Grottammare Basketball sarà al via del Campionato nazionale Under 18 Eccellenza che inizierà il 26 aprile con la prima partita fuori porta. Grazie al grande sostegno del Main Sponsor The Innovative, Grottammare Basketball è pronta a rappresentare il proprio territorio nel campionato giovanile più importante e prestigioso a livello nazionale.

La prima fase prevede per la The Innovative un girone con VL Pesaro, Bramante Pesaro, Basket Giovane Pesaro, Robur Falconara, Stamura Ancona, Poderosa Montegranaro. Per le migliori classificate seguirà la fase nazionale per l’assegnazione dello scudetto.

http://www.swishlive.tv Il campionato si svolgerà nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari Covid (compresi cicli di tamponi periodici a tutto il gruppo squadra) a porte chiuse, ma tutte le gare della The Innovative Grottammare Basketball verranno trasmesse in diretta streaming in alta qualità sulla piattaforma

