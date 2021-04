SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È arrivata l’ufficialità della Lega Nazionale Dilettanti per la nuova stagione di Beach Soccer e la Sambenedettese si prepara a tornare a combattere sulla sabbia. I rossoblù difenderanno lo Scudetto da campioni in carica per la terza volta nella propria storia, la quarta considerando anche l’ultimo storico tricolore femminile.

Si parte con Supercoppa e esordio in campionato dall’ 8 all’11 luglio a Crotone e si chiude con le finali di Lignano (6-8 agosto). In mezzo la tappa maschile e femminile alla Globo Beach Arena di San Benedetto del Tronto (21-25 luglio) e la Coppa Italia di Napoli (29 luglio-1 agosto).