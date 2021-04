Proroga necessaria poiché gli operatori entrati in contatto con la persona risultata positiva non hanno ancora terminato il periodo di quarantena previsto dalla legge

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Con ordinanza del Sindaco Pasqualino Piunti, è stata disposta la proroga del termine di sospensione del servizio di refezione scolastica nel plesso Mattei fino al 30 aprile”.

Così il Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 22 aprile: “Il precedente provvedimento, adottato a seguito della comunicazione della positività al Covid di un operatore della mensa della scuola, aveva validità fino al 25 aprile ma gli operatori entrati in contatto con la persona risultata positiva non hanno ancora terminato il periodo di quarantena previsto dalla legge”.

