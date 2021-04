SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Nella giornata di ieri sull’area costiera della provincia Picena la Polizia di Stato ha effettuato un articolato servizio di controllo del territorio con pattuglie della Polizia di Stato di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, coadiuvate da pattuglie del Nucleo Prevenzione Crimine, dall’ elicottero del Reparto volo di Pescara ed equipaggi della Sezione Polizia Stradale e del Posto di Polizia Ferroviaria di San Benedetto del Tronto”.

Si apre così la nota stampa diffusa il 22 aprile dalla Questura di Ascoli: “Il dispositivo, diretto e coordinato dal Dirigente del Commissariato, ha permesso un complesso sistema di controlli finalizzato anche alla verifica delle potenziali situazioni di degrado e criminalità diffusa”.

Nel comunicato si legge: “In particolare è stata prestata particolare attenzione ad alcune aree del Comune di San Benedetto che in passato erano state segnalate per la potenziale presenza di senza tetto o per situazioni di degrado urbano, quali l’ex stabilimento industriale di via Calatafimi o il complesso residenziale rimasto incompiuto nell’area attigua al ex stadio Ballarin. In entrambi i casi il personale operante, dopo un accurato sopralluogo, ha potuto verificare che le stesse non sono attualmente utilizzate come rifugio da persone e le eventuali tracce rinvenibili della presenza all’interno non sono riconducibili ad un utilizzo recente”.

“Analogamente sono state attenzionate altre aree (area ex galoppatoio, via Manara e strade limitrofe) dove era stata segnalata la potenziale presenza di soggetti dediti a traffici criminali, anche in questo caso non è stata rilevata la presenza o tracce riconducibili a dette situazioni” proseguono dalla Questura.

“Gli equipaggi della Polizia di Stato hanno controllato in tutto oltre 120 persone, di cui 30 cittadini stranieri risultati tutti in regola sul territorio nazionale, 68 veicoli, effettuando 7 posti di controllo in aree strategiche del territorio urbano dove pur non rilevando situazioni critiche sono state elevate 18 sanzioni per violazioni al codice della strada – si legge nella nota stampa – Il controllo aereo effettuato dal Reparto Volo di Pescara, a supporto delle operazioni in corso, si è articolato anche lungo la vallata fino al capoluogo di Provincia. Al termine delle operazioni, il Sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti ha espresso compiacimento e soddisfazione per l’attenzione dedicata al territorio”.

