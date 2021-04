SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è tenuta online nei giorni scorsi la riunione del Centro di Eccellenza del progetto comunitario interregionale Arca Adriatica.

Arca Adriatica è un progetto di cooperazione territoriale tra Italia e Croazia inserito nel programma ‘Interreg’ che l’Unione Europea finanzia allo scopo di affrontare le sfide comuni trovando soluzioni condivise nei territori contigui. Il progetto intende sviluppare un turismo di alto profilo, consapevole e sostenibile, attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio marittimo adriatico, sia materiale che immateriale.

Il Centro di Eccellenza è l’organismo previsto dal progetto che deve supportare il Comune di San Benedetto del Tronto nelle attività da svolgere. L’organismo è composto da 21 rappresentanti di: cooperative e associazioni imprenditoriali del settore turistico, istituzioni scolastiche, agenzie turistiche, associazioni culturali e sportive del territorio.

La riunione dei giorni scorsi ha visto i partecipanti esaminare il progetto di un primo pacchetto turistico che contenga: proposte di visite a presìdi della civiltà marinara; l’ipotesi di creazione di un’associazione temporanea d’imprese tra i componenti del Centro d’Eccellenza; le modalità di gestione ed utilizzo a scopo turistico-culturale delle barche storiche sambenedettesi che, sempre grazie ai finanziamenti erogati nell’ambito di Arca Adriatica, si stanno restaurando.

Nel corso dei lavori Guido Capanna Piscè, docente universitario, responsabile della Carta Europea del Turismo Sostenibile per il parco Torre del Cerrano in Abruzzo e consulente del progetto, ha anche analizzato i risultati dei questionari somministrati nelle settimane scorse ai componenti del Centro. I questionari hanno quindi restituito la “fotografia” della percezione del sistema turistico della Città di San Benedetto e del suo comprensorio. La prossima riunione del Centro di Eccellenza è in programma per il 26 aprile.

