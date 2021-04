Per il rispetto delle norme anti-Covid

RIPATRANSONE – I soci della Banca di Ripatransone e del Fermano avranno la possibilità di seguire l’Assemblea Ordinaria della Banca, che si terrà venerdì 30 aprile a partire dalle ore 15, nei locali della sede di Ripatransone, in Corso Vittorio Emanuele II n.45. Il Gruppo Giovani della Banca ha infatti organizzato, per i soci, una diretta in streaming dei lavori assembleari che sarà trasmessa sul canale Youtube dell’Istituto.

“Questa diretta – ha commentato il direttore della Banca di Ripatransone e del Fermano, Vito Verdecchia – è il primo appuntamento organizzato dal gruppo di lavoro sorto all’interno dell’azienda che vede il coinvolgimento dei colleghi più giovani. L’obiettivo è quello di utilizzare la comunicazione digitale anche per altre iniziative, dando ulteriore impulso e rinnovamento alla visibilità sui profili social dell’Istituto, al fine di accrescere il coinvolgimento di una platea sempre più ampia e migliorare i nostri interventi sul territorio, monitorando i risultati delle nostre azioni di organizzazione eventi e comunicazione”.

Sebbene i soci partecipanti alla diretta streaming dell’Assemblea, per ragioni legate alla normativa che disciplina il ricorso alla figura del rappresentante designato, non possano intervenire ma solo assistere in diretta, questa soluzione rappresenta una modalità con cui la banca potrà avvicinare la compagine sociale rispettando al contempo le restrizioni derivanti dalla pandemia da Coronavirus.

“Purtroppo – ricorda il Presidente della Banca di Ripatransone e del Fermano Michelino Michetti – anche quest’anno sarà impossibile far partecipare i soci “in presenza” e quindi la nostra Banca utilizzerà la figura, già prevista dal T.U.F., del cosiddetto rappresentante designato. La diretta streaming però è un segnale di trasparenza, attenzione e vicinanza nei confronti di quei soci che vorranno comunque seguire l’evento. Nella discussione del Bilancio, emergerà il nostro sostegno al territorio: 33 milioni di euro erogati attraverso le misure previste dal Decreto Liquidità , di cui oltre 8 destinati ai finanziamenti previsti dalla “lettera m” distribuiti su oltre 400 clienti che ne hanno fatto”.

Dunque, potranno partecipare fisicamente all’Assemblea dei Soci solo il Presidente e gli altri membri del Consiglio d’Amministrazione, unitamente al Direttore ed al Rappresentante Designato, a cui saranno inviate le deleghe da parte di tutti i soci legittimati.

